В Челябинске решили создать открытую систему для отслеживания загрязнений воздуха

В Челябинской области планируется создать территориальную систему наблюдений за состоянием окружающей среды, которая позволит гражданам в открытом доступе следить за качеством воздуха, сообщила пресс-служба минэкологии региона.

«Реализация проекта территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Челябинской области запланирована в 2020-2022 годах. Благодаря реализации этого проекта населению области, органам власти будет обеспечено предоставление своевременной и полной картины, характеризующей качество атмосферного воздуха на территории Челябинской области», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Заместитель главы областного министра экологии Виталий Безруков сообщил, что система будет создана в рамках региональной составляющей нацпроекта «Экология». Проект подразумевает создание единого центра сбора и обработки данных с государственной, территориальной и локальных систем наблюдений; дооснащение территориальных стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха; создание сигнальной системы наблюдений.

Челябинская область – крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).