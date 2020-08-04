Еврокомиссия призвала ЕС избегать закрытия внутренних границ из-за коронавируса

Страны Евросоюза (ЕС) должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).

Так представитель ЕК отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Евросоюз может вернуться к вопросу о повторном закрытии границ, передает ТАСС.

«Мнение Еврокомиссии по этому вопросу не изменилось. Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед», – сказал он.

Подчеркивается, что «любые ограничения на свободное передвижение внутри ЕС должны применяться только в тех случаях, когда это строго необходимо», они должны быть «скоординированными, пропорциональными и недискриминационными для устранения рисков для здоровья населения».

Ранее Науседа заявил, что ситуация с коронавирусом меняется в худшую сторону, в связи с чем «следующим этапом может стать возвращение к пограничному контролю». По его словам, на уровне ЕС «необходимо согласовать механизм использования такой меры», которая единообразно применялась бы как карантинный инструмент.

Напомним, страны-члены ЕС открыли внутренние границы 15 июня.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые вспышки коронавируса в странах Европы и Северного полушария связаны с ослаблением бдительности молодых людей в летний период.