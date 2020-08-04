Власти прокомментировали утечку данных из базы электронных избирателей Москвы

Информация из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались», – заявил Массух, передает РИА «Новости».

По его словам, утечка произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.

Он также уточнил, что повторной утечки данных избирателей не было. «Нет, это то же самое, что было в июле, недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта. Есть сервис проверки номера паспорта в МВД. Самое главное, что нет связи с персональными данными», – сказал Массух.

По его словам, негативных последствий для граждан с появлением в даркнете этих данных нет.

Ранее «Коммерсант» писал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. База «полностью свежая», утверждает продавец.

В последнее время участились утечки данных пользователей Сети. Так, в июне база данных, содержащая информацию о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram, появилась на одном из форумов в даркнете. В августе в свободном доступе в Сети появились базы с личными данными около одного 1 млн автовладельцев из Москвы и Подмосковья.