Данные московских автомобилистов выставили на продажу

В свободном доступе в Сети появились базы с личными данными около одного 1 млн автовладельцев из Москвы и Подмосковья, сообщают СМИ.

По данным «Коммерсанта», в выставленных на продажу файлах содержатся имена автовладельцев, свидетельства о регистрации их автомобилей и номера ПТС, государственные регистрационные номера. Ее объем – около 1 млн записей.

Отмечается, что в общей сложности злоумышленники просят за эти данные около 1,5 тыс. долларов.

Специалисты по информационной безопасности считают, что базой могут заинтересоваться автоугонщики и мошенники.

По мнению основателя DeviceLock, продавцом базы может быть инсайдер в крупной страховой компании. По его словам, сочетание представленных в файлах данных позволяет предположить, что базу изначально создавали для продажи страховых полисов.

Ранее в Сети появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла» – в том числе в интернет утекли адреса и номера телефонов.