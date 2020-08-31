Самый длинный ледник на Урале полностью растаял

Исследователи во время экспедиции к ледникам Полярного Урала выяснили, что полностью растаял ледник МГУ, который в середине ХХ века был вторым по величине и самым длинным на Урале.

«Завершилась гляциологическая экспедиция Научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова к ледникам Полярного Урала. Исследования проводились с 19 по 28 августа по маршруту ледник ИГАН – ледник МГУ – ледник Маркова», – говорится на сайте научного центра.

Отмечается, что к самой верхней точке – леднику Маркову из-за погодных условий учёные не успели подняться. На оставшихся двух объектах исследования проведены в полном объёме.

В ходе исследований на леднике ИГАН учёные зафиксировали, что площадь приледниковых озёр, образованных в следствие таяния, в сравнении с 2018 годом визуально увеличилась.

«Когда мы были последний раз на леднике в 2010 году, там ещё оставался большой объём льда внизу. На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял», – отметил научный сотрудник МГУ Михаил Иванов.

Результаты исследований учёные передадут во Всемирную службу мониторинга ледников, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, департамент молодёжной политики и туризма.

Ранее НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников в Антарктиде.

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