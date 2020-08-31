Газпром отметил восстановление цен на газ в Европе

Газпром видит признаки восстановления цен на газ на европейском рынке, сообщил начальник финансово-экономического департамента Газпрома Александр Иванников в ходе переговоров с инвесторами.

«Текущая динамика с пандемией позволяет нам предполагать, что второй квартал был низшей точкой этого кризиса и в дальнейшем нас ожидает восстановление мировой экономики. А значит, и рост цен на газ. Уже сейчас мы наблюдаем положительную динамику на европейском рынке газа. Так, спотовые котировки в значительной степени отыграли падение первой половины года, а форвардные контракты на зиму уже торгуются в диапазоне 160-170 долларов за тыс. куб. м. Это, по сути, отражает тот факт, что игроки ожидают его большей сбалансированности в ближайшее время», – передает ТАСС его слова.

Иванников также уточнил, что причинами падения спотовых цен стала не только сама пандемия.

«Отсутствие в газовой отрасли эффективного регулирующего механизма наподобие ОПЕК+ в ситуации резкого падения спроса привело к падению спотовых цен до уровней ниже себестоимости поставок газа в Европу любым производителем газа в мире», – пояснил он.

Кроме того, по его словам, поставки Газпрома в Китай во втором квартале 2020 года составили около 1 млрд кубометров газа, цены были значительно выше европейских.

«Стоит также отметить, что во втором квартале Газпром поставил около миллиарда кубических метров в Китай по газопроводу «Сила Сибири» по ценам, значительно превышавшим европейские. По мере роста объемов поставок газа в соответствии с контрактом CNPC, китайский рынок будет обеспечивать все более существенный вклад в выручку и прибыль Газпрома», – передает РИА «Новости» его слова.

Как сообщил начальник департамента Газпром экспорта Андрей Зотов, компания допускает возможность увеличения прогноза экспорта газа в 2020 году до 170 млрд кубометров.

«Те цифры и те ожидания по объемам отборов по нашим контрактам, которые мы заявляли по результатам первого квартала, и говорили о том, что все-таки мы оптимистично смотрим на третий и четвертый квартал, эти ожидания – они полностью оправдались. Поэтому нет оснований корректировать наши прогнозы, которые давали в первом квартале, на снижение. Соответственно, с учетом сегодняшних августовских отборов, которые превышают 500 млн кубометров в сутки, мы можем с осторожным оптимизмом говорить об ожидании некоторого увеличения отборов – до 170 млрд по этому году», – добавил он.

При этом отмечается, что цена останется на уровне 50-60 долларов.

«Только если летом этот спред был между 80-130, то теперь он между 100-160. Поэтому тем более это дает возможность говорить о том, что не ожидается каких-то серьезных изменений от тех прогнозов, которые мы давали», – отметил топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Газпрома в первом полугодии по МСФО составила 45,5 млрд рублей, что в 19,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка от продаж снизилась на 28,8% – до 2,9 трлн рублей. Из комментария зампреда правления компании Фамила Садыгова следует, что прибыль Газпрома для дивидендов за полгода сократилась с 288 млрд рублей до 216 млрд рублей.