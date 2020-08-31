Житель Перми выиграл в лотерею более полумиллиарда рублей

Житель Перми выиграл в лотерею более 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».

«30 августа житель Перми стал мультимиллионером. Он выиграл суперприз «Гослото» 4 из 20» – 545 947 491 рубль», – передает РИА «Новости» сообщение организаторов розыгрыша.

Отмечается, что эта сумма стала рекордной за все время проведения лотереи.

Счастливый билет пермяк купил в мобильном приложении за 200 рублей. Мужчина еще не обратился за выигрышем.

Напомним, в июле москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей.