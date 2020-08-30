Глава МИД Италии возмутился ограничениями свободы журналистов в Белоруссии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо осуждает факт лишения аккредитации и высылки многочисленных иностранных журналистов, которые работали в Белоруссии, сообщило в воскресенье агентство АНСА.

«Необходимо как можно скорее восстановить уважение свобод СМИ и предоставить все возможности независимым журналистам продолжать следить за событиями в Белоруссии», – передает ТАСС слова министра.

Также ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержания журналистов в Белоруссии, расценив это как «бесстыдную попытку» вмешательства в объективное освещение происходящих в республике событий.

Тем временем в Минске в воскресенье был задержан корреспондент агентства ТАСС Иван Колыганов, который прибыл для освещения событий в стране. Его доставили в РУВД Октябрьское. Отмечается, что журналист все время находился в своем номере в гостинице «Минск» и на улицу не выходил.

Американское информационное агентство Associated Press призвало власти Белоруссии вернуть аккредитацию журналистов ряда иностранных СМИ. МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, «Радио Свобода» и др.