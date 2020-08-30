Названа дата заседания парламента Японии для выбора преемника Абэ

Голосование по претендентам на пост премьера Японии после ухода Синдзо Абэ, объявившего об отставке, запланировано на 14 сентября, а заседание парламента для выбора главы правительства пройдет 17 сентября, сообщил источник в правительственных кругах.

«Внеочередное заседание парламента планируется на 17 сентября. В настоящее время Либерально-демократическая партия ведет последние приготовления к голосованию по кандидатуре на пост лидера 14 сентября», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства Киодо.

Тем временем агентство Jiji уточнило, что к 16 сентября в ЛДП также должны определиться с другими кадровыми назначениями. После этого утвержденные кандидатуры будут представлены на утверждение обеим палатам парламента.

В пятницу глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ заявил о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.

Одним из ведущих кандидатов в преемники Абэ может стать генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют об отставке Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии, его вклад в развитие отношений Москвы и Токио неоценим.

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.