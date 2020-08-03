Мантуров заявил об историческом рекорде по выпуску аппаратов ИВЛ

Россия из-за пандемии коронавируса в 2020 году поставит исторический рекорд по производству аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпустив от 12 до 15 тыс. таких аппаратов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«По году почти 7 тыс. аппаратов будет произведено и реализовано только внутри страны по госконтракту, также были заранее законтрактованные регионами заказы, плюс экспорт – всего, я думаю, в этом году в России будет произведено около 12 тыс., а с учетом возможной закладки в резерв возможно производство до 15 тыс. аппаратов в этом году. Это исторический рекорд», – заявил министр, передает ТАСС.

По его словам, Минпромторг исполнит контракт на поставку в регионы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ в конце лета – начале осени. «По производству мы идем с опережением. Вообще, у нас контракт до конца года, но мы его завершим максимум до конца августа - начала сентября», – отметил Мантуров.

Министр также заявил, что Россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от COVID-19 в месяц к 2021 году. По его словам, в первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. Как ожидается, серийный выпуск первой отечественной вакцины, разработанной центром им. Гамалеи, начнется в сентябре.

«При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы эти планы были реализованы», – сказал он.

Тем временем, в Москве резко выросло число выздоровевших от COVID-19. За последнюю неделю выздоровело от коронавируса на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую неделю, сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с короновирусом.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в 80 российских регионах наблюдается снижение или стабилизация ситуации с коронавирусом.