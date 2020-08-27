Кремль отреагировал на санкции против российских НИИ

Санкции против российских НИИ – продолжение санкционной зависимости США, театр абсурда, в Кремле категорически не приемлют утверждения американской стороны, что российские НИИ могли участвовать в разработке бактериологического и химического оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда. Мы, конечно, категорически не приемлем какие-либо заявления о том, что какие-то наши организации могут быть причастны или участвовать в разработке химического и бактериологического оружия – это нонсенс абсолютный. А учитывая правильно, как вы заметили, научные изыскания одного из институтов, мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на уточняющий вопрос, зависимость кого от чего, Песков пояснил: «Зависимость американской стороны». «Они не могут жить без санкций, ежедневно кому-то не объявляя санкций, точнее рестрикций», – добавил пресс-секретарь президента России.

Напомним, в министерстве торговли США сообщили, что внесли в черный список пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Минобороны России, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19.

Внесение в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США.

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