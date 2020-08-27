За незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет

Члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность, сообщил глава комитета Василий Пискарев.

«Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму», – передает ТАСС слова Пискарева.

По его словам, Уголовный кодекс России предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Напомним, 25 августа президент Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым заявил, что действия коллекторов иногда переходят всякие границы, ситуацию нужно брать под контроль.