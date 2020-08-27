За незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет

|
27 августа, четверг | Последнее обновление — 10:24 | vz.ru
Разделы
Экологический налог втягивает Европу в торговую войну
Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке
Коронавирус наносит двойной удар
СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека
Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
Радиоэфир без боя сдан китайцам
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет
Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну
Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника ЗемлиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •