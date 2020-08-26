Путин поручил обеспечить бесплатное питание в школах

Президент Владимир Путин поручил главе Минпросвещения Сергею Кравцову сделать все, чтобы бесплатное питание было обеспечено во всех российских школах без исключения.

«Мы уже несколько раз к этому (организации бесплатного питания) обращались, я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы, причем на всей территории Российской Федерации. Понятно, определенными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя», – заявил Путин, обращаясь к Кравцову в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что с начала учебного года в России начнет работать проект по отслеживанию заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов.

Также министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложили президенту, что все школы, детские сады и вузы в России готовы к началу нового учебного года.