Боевик в Ингушетии подорвался на самодельной бомбе

Боевик в Ингушетии, о ликвидации которого сообщалось в среду, по предварительным данным, подорвался на самодельном взрывном устройстве, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Во время спецоперации произошел взрыв. По предварительным данным, боевик подорвался на самодельном взрывном устройстве», – сказал собеседник РИА «Новости».

В среду сообщалось, что в ходе спецоперации в лесу в Ингушетии уничтожили одного боевика.