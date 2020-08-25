Черчесов подтвердил, что Соболев не вошел в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что не вызвал на матчи Лиги наций с командами Сербии и Венгрии нападающего «Спартака» Александра Соболева из-за его разногласий с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«По сравнению с первыми играми (Соболев) заметно прибавил, но ситуация простая. Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо понимают друг друга», – цитирует тренера РИА «Новости».

Он пояснил, что между игроками установилась личная неприязнь, она может быть связана с конкуренцией между футболистами.

«Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артемом тоже поговорим на эту тему. Может, он как старший сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Я сказал как есть», – пояснил Черчесов.

Также тренер объяснил, почему не был привлечен полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев.

«Два дня назад он уже тренировался после своей травмы. Я попросил его еще раз протестироваться, он еще раз сделал МРТ. Потом он мне сам перезвонил, и мы обо всем поговорили. В принципе, мы пару дней назад обсуждали то, что он не в самой лучшей форме», – уточнил Черчесов.

Он отметил, что травма не даст ему полностью тренироваться, а в сложившихся условиях в мире совершать перелеты рискованно.

«Пусть находится в команде и приводит себя в порядок там. Только этим объясняется его невызов», – подчеркнул главный тренер.

Российская сборная выступает в третьей группе Лиги B, она примет сербскую команду 3 сентября. Встреча пройдет на московском стадионе «Динамо». Во втором туре россияне сыграют на выезде с венграми на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште 6 сентября.

В начале августа игрока петербургского «Зенита» Арема Дзюбу признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги сезона-2019/20.