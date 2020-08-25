Путин поручил создать комиссию Совбеза по нацинтересам в Арктике

Президент Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике.

«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Утвержден также состав комиссии по должностям, ее возглавил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его замом назначен заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В документе уточняется, что новая комиссия Совбеза займется выявлением внутренних и внешних угроз национальной безопасности России в Арктике.

Ранее в Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики.

В июне в МИД России пообещали ответить на посягательства на национальные интересы в Арктике.

Напомним, в июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства России в Арктике. Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. В ОСК оценили способность Соединенных Штатов создать ледокольный флот.

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