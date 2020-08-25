При перестрелке в Ингушетии пострадали девять человек

В ингушском городе Сунжа произошла перестрелка, пострадали девять человек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В Сунже произошла перестрелка на почве межтейповой неприязни, в результате пострадали девять человек», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что три других человека пострадали в ходе драки между родственниками пострадавших.

В мае во время контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии были уничтожены два боевика. В начале августа в Назрани и селении Сагопши вводился режим контртеррористической операции.