Президент Литвы призвал соседние страны активнее содействовать переменам в Белоруссии Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для жителей Белоруссии Встреча Лаврова и Бигана завершилась в Москве 25 августа 2020, 15:25 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве завершилась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, первым Дом приемов МИД покинул российский министр. Беседа шла более полутора часов, она проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости». Биган остался в Доме приемов, у него запланированы встречи с заместителями Лаврова Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Заместитель госсекретаря США находится с визитом в России 24-25 августа. «Заместитель госсекретаря Биган встретился с министром иностранных дел Лавровым и обсудил текущую ситуацию в Белоруссии. В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение», – сообщила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Она добавила, что Биган выразил глубокую озабоченность состоянием российского блогера Алексея Навального. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Бигану накрыли русский стол.

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