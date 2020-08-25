В Чечне к 2023 году решили построить 40 новых школ

Власти Чечни планируют к 2023 году построить 40 новых школ для ликвидации трехсменного обучения, сообщил министр образования региона Идрис Байсултанов.

«В проект государственной программы Российской Федерации «Развитие СКФО на период до 2025 года» включено мероприятие по строительству в Чеченской Республике двух школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья на 396 мест, на строительство которых в текущем году планируется выделить из федерального бюджета 600 млн рублей. Итого в период 2020-2022 гг. в республике планируется построить 40 общеобразовательных организаций на 26640 мест и две школы-интерната на 396 мест, в том числе 27 школ на 19440 мест в рамках федерального проекта «Современная школа», – передает ТАСС слова Байсултанова.

По его словам, к началу нового учебного года в республике функционируют 488 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

«Численность обучающихся в третью смену уменьшилось за счет строительства и ввода министерством образования и науки Чеченской Республики в эксплуатацию в 2019-2020 годах 15 общеобразовательных организаций на 6 940 мест, а также строительства и ввода в эксплуатацию министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона пяти школ и одного учебного корпуса на 2840 мест», – добавил Байсултанов.

Задача ликвидации трехсменного обучения является одной из актуальных в сфере образования для республики – в 2020 году число школ, проводящих занятия в три смены, составляет 73, в 2019 году их было 85. Общая численность чеченских школьников в новом учебном году, по прогнозным данным, составит почти 300 тыс. человек (295755) – на 8,5 тыс. человек больше, чем в 2019 году.