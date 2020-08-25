Роскачество нашло формальдегид и токсины в обуви для школьников

Роскачество проверило обувь, предназначенную для детей младшего школьного возраста, и выявило множество несоответствий техрегламенту, в частности, по запаху, содержанию формальдегида и токсичности, говорится в сообщении организации.

В исследовании участвовали 17 видов товаров: 12 – китайского производства, два – изготовлены в России, по одной торговой марке – из Швеции и Камбоджи, передает РИА «Новости». А у товара еще одной марки не была указана страна происхождения. Эксперты закупили туфли и полуботинки с верхом из синтетических материалов стоимостью от 399 до 3 тысяч рублей. Обувь была исследована по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.

«В исследованной детской обуви экспертами было выявлено множество несоответствий, связанных с интенсивностью запаха, формальдегидом и токсичностью», – говорится в сообщении организации. В частности, интенсивный запах был выявлен у 13 видов товаров, а серьезное нарушение – несоответствие техрегламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по индексу токсичности в водную среду, – у товаров пяти торговых марок. Еще в пяти видах ботинок обнаружен формальдегид: токсичное вещество выявлено в стельках и подкладке.

Кроме того, у продукции семи торговых марок оказалась нарушена устойчивость задника к деформации, в девяти образцах – зафиксированы разрывы материала верха или фурнитуры. В маркировке двух видов товаров указан неверный размер, у трех – не было информации об импортере и изготовителе.

«Исследования Роскачества не в первый раз дают потребителю наиболее полную и достоверную информацию о качестве и безопасности самых востребованных товаров. Это очень важно. Тем более когда речь идет о товарах для детей», – приводятся в сообщении слова статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

Роскачество рекомендует родителям покупать детям легкую обувь с гибкой подошвой, а если она изготовлена из синтетических материалов, то выбирать модель с натуральной стелькой и подкладкой. Кроме того, надпись «экокожа» означает обычный кожзаменитель, поэтому слова о том, что такая обувь изготовлена из натуральных материалов, – всего лишь маркетинговый ход, заключают эксперты.

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