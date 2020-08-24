Ростовский губернатор предложил продолжить работу по оздоровлению реки Дон

Работу по оздоровлению и нормализации водохозяйственной обстановки в бассейне реки Дон необходимо продолжить с привлечением специалистов, ученых и профильных федеральных министерств, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Вы дали поручение Министерству природных ресурсов, которое занималось подготовкой плана по реке Дон и Цимлянскому водохранилищу. Надо сказать, что динамика заметная, например, по финансированию Багаевского гидроузла и реконструкции Донского магистрального канала, который затем раздает воду по всей территории мелиорированных земель. Мне кажется, что в продолжение того, что делается по Волге, а это две сообщающиеся реки, эта тема заслуживает внимания ученых, специалистов и, конечно, министерств, ведомств, которые имеют к ней отношение», – передает ТАСС его слова.

Голубев отметил, что с 2007 года в бассейне реки Дон складывается напряженная водохозяйственная обстановка. Так, в 2015 году маловодность Дона создала серьезные проблемы для судоходства. «Мы дошли до ситуации, когда нам почти приходилось перегружать суда, пятитысячники не проходили. Но удержали ситуацию просто на краю, образно говор», – сказал глава региона.

По его словам, в бассейне реки Дон полностью или частично расположены 15 субъектов РФ, которые в разной степени используют ресурсы реки.

«У нас, например, в регионе Доном пользуются 2,5 млн жителей, которые живут в акватории реки Дон на территории региона. Вообще шесть отраслей экономики завязаны на реку, в данном случае, Дон. Это и водоснабжение, и рыба, и судоходство, и мелиорация, и так далее. Кажется, тема серьезная и касается большого количества регионов и, конечно, большого количества людей. Просил бы вас дать поручение по этой теме для проработки этого вопроса», – обратился губернатор.

Также Голубев доложил, что более 7 тыс. медработников в Ростовской области получили стимулирующие выплаты из федерального бюджета на общую сумму более 1,2 млрд рублей за помощь пациентам с коронавирусом.

«Мы продолжаем реализацию мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции с учетом указов президента страны и постановлений правительства. При этом 4293 человека сегодня работают в наших инфекционных госпиталях. Реализуем меры стимулирующей поддержки. Более 7 тыс. получили поддержку за счет бюджета объемом более одного миллиарда 290 млн и 4725 человек получили из регионального бюджета почти 179 млн рублей», – добавил губернатор.

По его словам, все выплаты произведены в полном объеме. «Произвели в полном объеме, и стараемся за этим следить, страховые выплаты медицинским работникам, которые заразились инфекцией», – сказал он.

При этом глава региона сообщил, что на данный момент в регионе развернуто 2664 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а медицинские учреждения обеспечены всем необходимым.

«Мы из регионального бюджета, чтобы поддержать федеральные решения, уже запланировали и тратим, образно говоря, деньги на решение этой задачи. 4,7 млрд рублей, из которых, как я вас информировал, 2,7 – это новый, [построенный] в чистом поле инфекционный госпиталь, 2,7 млрд рублей», – добавил он.

В ходе беседы с главой Ростовской области Путин пообещал поддержать Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.

Уточняется, что в этом году отмечается 450-летие служения донских казаков России.

Голубев, в свою очередь, попросил российского лидера включить ансамбль в число ведущих коллективов страны, которые получат президентские гранты. «Над этим тоже поработаем, соответствующее поручение я оформлю. Нужно, чтобы Министерство культуры, другие ведомства по другим вопросам все это отработали. Мы это, безусловно, сделаем», – ответил Путин.

По словам Голубева, ансамбль в 2021 году отметит 85-летие, артисты активно выступают как в больших городах, так и маленьких хуторах, селах.

Напомним, 4 апреля 1936 года решением президиума Азово-Черноморского краевого исполнительного комитета был создан Доно-Кубанский казачий хор в составе 50 артистов. С первых дней существования хор начал активную концертную деятельность по всей стране. Гастрольная жизнь не прерывалась и в годы Великой Отечественной войны. В 1970 году ансамбль возглавил Анатолий Квасов.

Ранее во время беседы Путин обратил внимание, что в 2018, 2019 и в первом полугодии 2020 года заметно сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области. В ответ губернатор региона подчеркнул, что в этом году эту тенденцию удастся переломить.