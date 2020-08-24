Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом

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24 августа, понедельник | Последнее обновление — 13:45 | vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения
США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор
Какими могут стать военные потери России в Белоруссии
Белорусский социализм готовится к смерти
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Лукашенко – это сам двадцатый век
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
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Лукашенко совершает ошибку за ошибкой
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
Последнее появление Лукашенко перед камерами с автоматом наперевес явно неадекватно сложившейся чрезвычайной политической ситуации. Даже демонстративно «компенсированное» отсутствием действий со стороны силовиков в адрес участников массовой акции оппозиции. Подробности...
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России очень нужны еще 20 лет покоя
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Почему я уверен, что у нас «Майдана» не будет, если даже трезвомыслящие белорусы слепо топают по этой поляне с граблями? Мы что, умнее что ли? Нет, не умнее. Были бы умнее, не убили бы свою страну в 91-м. Но мы опытнее. Подробности...
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну
Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника ЗемлиПодробности...
В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
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