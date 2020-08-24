Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом

В Кремле не комментируют ситуацию с появлением президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не буду отвечать на ваш вопрос», – ответил Песков на вопрос, считают ли в Кремле адекватной такую реакцию на протесты, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было, а органы правопорядка корректно выполняют свои обязанности.

«Поэтому и, слава Богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам, соответственно это не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой сфере», – сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что белорусские политики, выступающие за союзничество с Россией, импонируют им больше, нежели те, кто против.

Песков добавил, что пока четких сигналов в отношении России от белорусской оппозиции не озвучивалось.

«В любом случае какое-то установление контактов, оно бы и шло в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии», – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Кремль не может «повлиять на политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей».

«Мы знаем, что все-таки подавляющее большинство белорусов, они являются убежденными сторонниками продолжения нашего союзничества, и мы высоко это ценим. И эти чувства абсолютно разделяются в нашей стране», – пояснил Песков.

Вместе с тем в Кремле подчеркнули, что обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии.

«Мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы», – сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а история с вмешательством – «это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво».

Кроме того, Песков уточнил, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией.

«Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Еще раз повторяю, мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии, мы не собираемся в это вмешиваться», – сказал он.

Песков подчеркнул, что в Кремле видели «некие документы, которые верстались вот этими людьми», в них «больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией».

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти оппозиции Белоруссия продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией.

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