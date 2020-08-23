Собчак раскрыла конспирологическую теорию фото с Тихановским

Телеведущая Ксения Собчак назвала случайностью опубликованную в Сети фотографию с мужем экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергеем.

Собчак рассказала, что в Twitter обнаружилась фотография, на которой телеведущая запечатлена с блогером Тихановским, «с которого все и началось».

«2016 год, Израиль, подошел прохожий, попросил сфотографироваться – почему бы и нет. Поясняю для тех, кто там уже стал конспирологические теории выстраивать, будто бы я чуть ли не стою за всем происходящим в Беларуси. Но факт забавный, кто ж знал тогда», – написала Собчак в Telegram.

Телеведущая добавила, что теперь перед фотографированием всегда будет спрашивать людей о наличии у них политических амбиций, а также их номер телефона.

Ранее Тихановская напомнила, что ее супруг был задержан в Гродно «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб». Также она передала слова своего мужа: «он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД