«Рособоронэкспорт» возобновил поставки зарубежным заказчикам Режим КТО введен в селе Троицкое в Ингушетии МВД пригрозило уголовным наказанием за организацию нелегального техосмотра 23 августа 2020, 09:19 Текст: Евгения Шестак

Организация незаконного техосмотра группой злоумышленников повлечет за собой наказание до 5 лет лишения свободы согласно обновленной статьи УК России, сообщили в пресс-службе МВД. Накануне в силу вступил федеральный закон «О внесении изменения в статью 171 УК РФ», согласно которому уголовное наказание предусматривается за проведение техосмотра транспортных средств без соответствующей аккредитации, передает РИА «Новости». «Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере», – пояснили МВД.

В качестве максимального наказания предусматривается до шести месяцев ареста. В случае, если преступление совершено организованной группой, суд вправе назначить наказание до 5 лет лишения свободы. Ранее в МВД сообщали, что водители в России будут привлекаться к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без соответствующей аккредитации.

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