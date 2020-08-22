Лукашенко приказал военным реагировать на нарушение границ без предупреждения

Белорусские военные отреагируют на нарушение рубежей страны без предупреждения, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения», – сказал Лукашенко, комментируя сообщение минобороны страны об участившихся полетах у границ республики, передает РИА «Новости».

«В воскресенье ветер в нашу сторону, если так произойдет, будем действовать в соответствии с законодательством», – сказал глава минобороны Виктор Хренин.

В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Гродно. Он заявил, что страны ОДКБ не «отдадут на поругание» Белоруссию, а координаторы протестов стране сидят в соседних странах. По его словам, некоторые стороны желают «оттяпать хотя бы клочок» западной части Белоруссии.

В Польше заявили, что им не нужны белорусские территории, а слова Лукашенко у них вызвали грусть.

Также Лукашенко заявил, что принял самое серьезное решение за 25 лет – о приведении всех основных частей вооруженных сил Белоруссии в полную боевую готовность.

До этого белорусский президент предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.