США выступили против заседания СБ ООН по Ирану

Заседание СБ ООН, на котором Россия предлагала обсудить планы США восстановить санкции против Ирана, вероятно, не состоится в пятницу, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Он сообщил, что «после безосновательного утверждения» о запуске «восстановления санкций» США «выступили против» заседания «для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231».

Полянский выразил сожаление в связи с тем, что американская сторона «не только пытается ввести мир в заблуждение относительно наличия права на запуск восстановления санкций, но и избегает честного обсуждения этого вопроса», передает РИА «Новости».

Он назвал подобное поведение «неподобающим для великой страны».

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг передал в СБ документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН.

Почти весь СБ считает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД