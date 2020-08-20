Глава Евросовета обсудил с Путиным итоги саммита ЕС по Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба Евросовета.

«Президент (Европейского совета) Шарль Мишель провел в четверг телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии», – передает заявление ТАСС.

Ранее пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит международный телефонный разговор по ситуации в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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