Жена Ефремова пожаловалась на угрозы в адрес детей

Детям поступают угрозы из-за автоаварии с участием мужа, дочери пришло SMS-сообщение с пожеланием «сдохнуть», поделилась в Пресненском суде Москвы жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова.

«Нашим детям поступают угрозы. Моей дочери пришло сообщение с пожеланиями сдохнуть вместе с отцом. Я стараюсь максимально оградить их этого», – передает ТАСС ее слова.

Кругликова отметила, что они с актером пришли к выводу о необходимости оказать материальную помощь семье погибшего.

«Решили мы это к тому моменту, когда Захарова похоронили. У нас хоронят на третий день, а муж только на третий день в себя пришел», – добавила супруга актера.

По ее словам, помощь не была оказана «из-за позиции адвоката потерпевших Александра Добровинского».

Также она рассказала, что Ефремов переставал контролировать себя после того, как выпьет 200 граммов водки.

«Если на каком-то мероприятии он выпивал не более 200 граммов, и я успевала его увести, то все было нормально. Если же нет, то он выходил из-под контроля, начинался ад. Шло такое классическое русское веселье, я скорее уходила, мне это не близко. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек», – сообщила Кругликова.

Однако она опровергла информацию о том, что супруг систематически принимал наркотики.

«Вероятно, он что-то скрывает от меня. Но наркотиков я не помню. Видимо, он принял их, когда потерял над собой контроль из-за алкоголя», – заключила она.

Ранее Кругликова заявила о странных следах на шее артиста и травмах после ДТП. По ее словам, Ефремов сильно переживал случившееся и рыдал навзрыд.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Сообщалось также, что Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал в расследовании аварии учитывать «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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