В Госдуме ответили дизайнеру Лебедеву на слова об «уродливом» памятнике «Родина-мать»

Депутат Госдумы Никита Березин раскритиковал высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским».

Парламентарий отметил, что дизайнер имеет право на свое мнение, однако выражать его в такой форме неправильно и недопустимо, передает канал «360».

«С историко-человеческой точки зрения это некорректно. Монумент в Волгограде – наше достояние. Мы боремся за каждый памятник, поставленный ветеранам войны не только в России, но и в других странах. А здесь, на собственной территории» – подчеркнул Березин.

Депутат добавил, что в своих высказываниях нужно быть умеренным. Он призвал уважать павших воинов, в память о которых был поставлен монумент.

Напомним, Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь».

Председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров заявил, что слова Лебедева нелепы и неуместны.