Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России

Глава американского государства Дональд Трамп считал Украину частью России, утверждает его бывший советник Джон Болтон.

Экс-советника Трампа спросили, как часто он объяснял президенту внешнеполитические аспекты, передает ТАСС со ссылкой на PULS 24.

Болтон заявил, что «не может сосчитать, сколько раз приходилось объяснять» Трампу, «почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году после Второй мировой войны» и «почему там были размещены американские войска».

Болтон полагает, что «частично» у Трампа «была такая же проблема, когда речь шла об Украине», поскольку глава американского государства «считал, что это в принципе тоже часть России».

Напомним, Болтон в своей скандальной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» приводит слова Трампа об Украине: «Украина – это стена между нами и Россией». По мнению Болтона, Трамп имел в виду, что Украина является «препятствием для сближения Москвы и Вашингтона».

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