Врио губернатора Камчатки принял участие в полумафоне

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял участие в «Полумарафоне ЗаБег.РФ» вместе с жителями региона.

Соответствующее видео Солодов опубликовал в своем Instagram.

Врио главы региона пробежал 10 километров, всего в полумарафоне приняли участие 256 человек.

Участники забега преодолели дистанции в 21, 10, 5 километров. Также организаторы приготовили полуторакилометровую трассу, по которой пробежали и самые маленькие участники мероприятия.

«Выложился на полную. Результат еще не знаю, но ощущения, что поставил свой личный рекорд. Адреналин через край, особенно когда бежишь «ноздря в ноздрю» с другими участниками. Вообще непередаваемые ощущения. Увеличивать дистанцию, конечно, буду. В планах у меня – марафон. Пока не успеваю подготовиться, но, надеюсь, войду в ритм и вернусь к тренировкам», – сказал Владимир Солодов после финиша.