Политолог: Тихановской удалось привлечь внимание Европы

«Тихановской удалось привлечь внимание не только лидеров ЕС, но и европейской общественности. С технологической точки зрения это нормальный ход, и со своей задачей она справилась», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя англоязычное обращение Светланы Тихановской, в котором она призвала лидеров ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии.

«У Тихановской плохой английский, но понимаемый. К акцентам на Западе относятся очень спокойно. Более того, даже на BBC специально подбирают ведущих с акцентом, потому что самый распространенный язык в мире – это испорченный английский», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, Тихановской удалось привлечь внимание не только лидеров ЕС, но и европейской общественности. «С технологической точки зрения это нормальный ход, и со своей задачей Тихановская справилась», – добавил политолог.

Собеседник также отметил, что «мы живем в эпоху, когда важна не столько картинка, сколько ощущение искренности». «А Тихановская звучит искреннее и обеспокоенно. Еще один хороший ход – это ее просьба к лидерам ЕС сделать то, что они и так собираются делать», – пояснил Минченко.

«При этом Европа не обязательно будет оформлять свои действия в качестве отклика на призыв Тихановской. Здесь главное, что давление на Лукашенко со стороны ЕС будет серьезным», – заключил Минченко.

Напомним, в среду экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги выборов. «Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира... Я призываю вас подержать пробуждение Белоруссии», – сказала она в видеообращении на YouTube-канале «Страна для жизни».

Также Тихановская призвала все страны уважать принципы международного права, суверенитет Белоруссии и выбор белорусского народа.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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