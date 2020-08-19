В России подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4828 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 937 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки выявлено 4828 заболевших в 83 регионах, из них 1230 случаев (25,5%) не имели клинических проявлений болезни.

За весь период в России зарегистрировано более 937 тыс. случаев заболевания в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 117 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 15 989 человек.

Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6795 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 749 423 человек.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 691, Санкт-Петербурге – 162, Московской области – 151.

Накануне, 18 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4748. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 80.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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