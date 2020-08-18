Цепкало не пустили на борт самолета в Варшаву

Экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву.

Цепкало намеревался прибыть в Польшу из Киева с супругой и детьми, передает РИА «Новости».

«Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», – рассказал экс-претендент на пост президента Белоруссии.

Он также отметил, что у него и членов его семьи имеются действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, разрешающее не отбывать карантин.

Напомним, семья Валерия Цепкало уехала на Украину вслед за ним. Сообщалось, что его жену и детей более трех часов удерживали ночью на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе».

Кроме того, стало известно, что Цепкало с семьей из Киева намерены уехать в Польшу. В Варшаве Цепкало собирается встретиться с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона.

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Цепкало сообщил, что уже находится на Украине.