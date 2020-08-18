Врио губернатора Иркутской области обсудил с депутатами Госдумы меры защиты Байкала

Взгляд
18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой Sergei Grits/AP/ТАСС
Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...

Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Врио губернатора Иркутской области обсудил с депутатами Госдумы меры защиты Байкала

    18 августа 2020, 17:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил меры защиты акватории озера Байкал с депутатами Госдумы, представителями иркутского отделения Русского географического общества и научной общественностью региона.

    Дайверы центра «БайкалТек» показали рыболовные сети, которые накануне подняли со дна Байкала. Президент общественной организации «Глубина ответственности за Байкал», член иркутского отделения Русского географического общества Александр Красовский рассказал, что ущерб, который наносится экосистеме озера из-за оставленных в воде сетей, огромен. Эта проблема становится с каждым годом все актуальней. Накануне за два погружения дайверы подняли около десятка сетей в том самом месте, где в ноябре прошлого года была проведена очистка, говорится в сообщении на сайте правительства Иркутской области.

    Кобзев отметил, что проблему нужно решать комплексно, учитывая    предложения научного сообщества.

    «Сегодня мы обсудили предложение Иркутского научно-исследовательского технического университета разработать биоразлагающиеся сети. Они, изготавливаются из экологического материала, не наносят вреда акватории, не выделят токсинов и в течении определенного времени полностью в воде разлагаются. Необходимо более подробно изучить это предложение. Кроме того, для решения проблемы нужно рассмотреть вопрос об увеличении штрафных санкций в отношении тех, кто использует сети для ловли рыбы на Байкале», – подчеркнул врио губернатора.

    Он также отметил, что на ближайшем заседании КЧС будет рассмотрен вопрос об организации работ по очистке дна Байкала от брошенных сетей.

    Также сегодня во время рабочей поездки в Листвянку Кобзев принял участие в заседании Русского географического общества, на котором была утверждена грантовая программа Иркутского областного отделения на текущий год, также обсудили концепцию стратегически важного документа – Атласа чрезвычайных ситуаций Иркутской области.

    «В регионе много предприятий, которые являются объектами повышенной опасности с точки зрения техногенных ЧС. Кроме того, Иркутская область находится в сейсмоопасной зоне, регулярно возникают чрезвычайные ситуации природного характера. Уверен, что такой атлас оценят по достоинству специалисты профильных служб и ведомств», – сказал Кобзев.

    Ранее депутаты поддержали предложенные Кобзевым меры соцподдержки жителей Иркутской области.


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