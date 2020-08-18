Врио губернатора Иркутской области обсудил с депутатами Госдумы меры защиты Байкала

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил меры защиты акватории озера Байкал с депутатами Госдумы, представителями иркутского отделения Русского географического общества и научной общественностью региона.

Дайверы центра «БайкалТек» показали рыболовные сети, которые накануне подняли со дна Байкала. Президент общественной организации «Глубина ответственности за Байкал», член иркутского отделения Русского географического общества Александр Красовский рассказал, что ущерб, который наносится экосистеме озера из-за оставленных в воде сетей, огромен. Эта проблема становится с каждым годом все актуальней. Накануне за два погружения дайверы подняли около десятка сетей в том самом месте, где в ноябре прошлого года была проведена очистка, говорится в сообщении на сайте правительства Иркутской области.

Кобзев отметил, что проблему нужно решать комплексно, учитывая предложения научного сообщества.

«Сегодня мы обсудили предложение Иркутского научно-исследовательского технического университета разработать биоразлагающиеся сети. Они, изготавливаются из экологического материала, не наносят вреда акватории, не выделят токсинов и в течении определенного времени полностью в воде разлагаются. Необходимо более подробно изучить это предложение. Кроме того, для решения проблемы нужно рассмотреть вопрос об увеличении штрафных санкций в отношении тех, кто использует сети для ловли рыбы на Байкале», – подчеркнул врио губернатора.

Он также отметил, что на ближайшем заседании КЧС будет рассмотрен вопрос об организации работ по очистке дна Байкала от брошенных сетей.

Также сегодня во время рабочей поездки в Листвянку Кобзев принял участие в заседании Русского географического общества, на котором была утверждена грантовая программа Иркутского областного отделения на текущий год, также обсудили концепцию стратегически важного документа – Атласа чрезвычайных ситуаций Иркутской области.

«В регионе много предприятий, которые являются объектами повышенной опасности с точки зрения техногенных ЧС. Кроме того, Иркутская область находится в сейсмоопасной зоне, регулярно возникают чрезвычайные ситуации природного характера. Уверен, что такой атлас оценят по достоинству специалисты профильных служб и ведомств», – сказал Кобзев.

Ранее депутаты поддержали предложенные Кобзевым меры соцподдержки жителей Иркутской области.