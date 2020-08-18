Суд вынес решение о причастности Сирии к убийству экс-премьера Ливана Харири

У «Хезболлы» и Сирии могли быть мотивы убить бывшего премьера Ливана Рафика Харири, но прямых доказательств их причастности нет, заявил председательствующий судья Дэвид Ре в Гааге.

«Судебная палата считает, что у Сирии и «Хезболлах» могли быть мотивы для убийства Харири и некоторых его политических союзников. Однако не было доказательств того, что руководство «Хезболлы» было причастно к убийству Харири и не было прямых доказательств причастности Сирии к этому», – передает РИА «Новости» слова судьи во время заседания Специального трибунала по Ливану.

Сообщается также, специальный трибунал не смог установить личность смертника, который привел в действие бомбу, убившую Харири.

Рафик Харири погиб в результате взрыва заминированного грузовика в Бейруте 14 февраля 2005 года. Вместе с ним погибли еще 22 человека, 226 получили ранения.

Напомним, в 2011 году лидер шиитской группировки «Хезболлах» Хассан Насралла отверг обвинение Спецтрибунала по Ливану (СТЛ) по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири.