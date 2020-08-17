Нападение на группу силовиков произошло в Ингушетии

Неизвестные напали на группу силовиков в районе населенного пункта Галашки в Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Вечером в понедельник в районе села Галашки, в горно-лесистой местности, произошло боестолкновение между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными», – сказал источник ТАСС.

По его словам, на данный момент вся территория оцеплена. Он также на уточнил, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.

Другой источник в оперативных службах подтвердил, что в районе села Галашки была слышна перестрелка.

На прошлой неделе в результате обстрела автомобиля в Ингушетии погиб водитель, еще два человека пострадали.