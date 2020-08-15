На здании Белтелерадиокомпании водрузили флаг оппозиции

На входе в здание Белтелерадиокомпании повесили бело-красно-белый флаг, который используется белорусской оппозицией.

Один из демонстрантов завязал этот флаг на подставку для флага, ему попытался помешать охранник, передает РИА «Новости». Стороны решили не конфликтовать, часть протестующих призвала не конфликтовать, а другие принялись кричать «молодец».

Через некоторое время другой активист установил флаг на древке.

В здание прошли шесть сотрудников ОМОН с дубинками и без щитов. Сотрудники компании, которые вышли из здания, заявили, что там уже есть другие бойцы ОМОНа.

Часть сотрудников Белтелерадиокомпании заявляют, что в ходе переговоров с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой удалось достигнуть компромисса. Другие заявляют, что решили уволиться из государственной компании.

В субботу у здания Белтелерадиокомпании в Минске началась акция протеста, туда приехали Эйсмонт и Кочанова. В здании проходило срочное закрытое совещание.

После этого ведущая и режиссер государственных телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова заявила, что сотрудники Белтелерадиокомпании решили устроить забастовку.