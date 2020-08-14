В Хабаровск прилетела жена врио главы региона Михаила Дегтярева Галина, он встретил ее с двумя младшими сыновьями в аэропорту.

Жена Дегтярева прилетела в Хабаровск утром в пятницу, сообщает Telegram-канал «НЕДЕБРИ».

Врио губернатора говорил, что планирует перевезти в регион свою семью: «Я, кстати, планирую переехать. Хочу жене дать поручение подыскать здесь квартиру или, может, дом. Посмотрим, в ипотеку брать».

Ранее Дегтярев предложил хабаровчанам самим решить, надо ли оплачивать краевым чиновникам билеты бизнес-класса во время их командировок.