В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с порывистым ветром, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье до 18 градусов тепла, в ночные часы температура в столице опустится до семи градусов, по области – до пяти градусов.

Порывы северного ветра могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Подмосковье с 9.00 мск до 21.00 мск пятницы, передает ТАСС.

«По области местами небольшой дождь», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.