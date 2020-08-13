Глава белорусского государства Александр Лукашенко выступит со срочным обращением к народу, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт сказала, что Лукашенко готовит срочное обращение к народу Белоруссии, сообщают РИА «Новости» и «Коммерсант FM».

Напомним, Лукашенко провел совещание по вопросам защиты конституционного строя. По его словам, «основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные».

«Нет работы, значит, «гуляй, дядя, по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», – сказал он.

Важнейшими задачами руководства страны он назвал «обеспечение безопасности граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления».

Как сообщила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестных акций.

«Нам не нужна драка. Не нужна война», – заявила Кочанова.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.

Случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово, заявил министр.

Он подчеркнул, что происходящие в Белоруссии события не являются революцией.

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