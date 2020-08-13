Начата проверка сообщений о гибели пациентов в московской частной клинике

Следователи изучают сведения о гибели пятерых пациентов частной клиники в Москве, о которых сообщали СМИ, сообщает ГСУ СК по Москве.

Ведомство проводит доследственную проверку по фактам, изложенным в сюжете федерального телеканала, сообщается на сайте ведомства.

«Из информации следует, что в частной медицинской клинике на западе Москвы за непродолжительное время погибло пять пациентов. Родственники считают, что их близким были оказаны некачественные услуги», – поясняется в сообщении.

Следствие проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в сюжете.

В декабре СК начал проверку сообщений одного из федеральных каналов о гибели пациентки в столичной клинике. По этим данным, погибшую якобы ввели к медикаментозную кому, не разрешив родственникам перевести ее в другое медучреждение.