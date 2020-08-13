Ученые раскрыли механизм заражения тканей при коронавирусе

Испанские ученые из Университета Сарагосы раскрыли особенности распространения коронавируса в организме, открытие может помочь уменьшить число смертей от инфекции.

В частности, ученые выяснили, почему коронавирус нападает именно на специфические органы человека, включая легкие, печень, почки, сердце и нервную систему, а не на весь организм, сообщает «Царьград».

Для исследования ученые создали математическую модель, которая показала цепочку взаимодействий белков, делающих органы уязвимыми для коронавируса. Из недавних исследований уже сделаны выводы о том, что, например, белки АСЕ2 наиболее восприимчивы к коронавирусу. Они взаимодействуют друг с другом в легких и в других органах с другими видами белков. Такой рецептор имеют многие клетки организма, но вирус поражает органы избирательно. Это указывает на существование не известного еще механизма заражения тканей.

Открытие позволит разработать препарат, предотвращающий полиорганную недостаточность и смерть пациентов. Ход исследований испанских ученых был опубликован в журнале Chaos.

Напомним, ранее в августе медики забили тревогу из-за угрозы вспышек коронавируса в офисах.

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