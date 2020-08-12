Эксперт: Сентябрьские выборы станут тестом для новых и парламентских партий накануне думской кампании

Новые российские политические партии намерены использовать сентябрьские выборы, чтобы усилить свои позиции для участия в компании в Госдуму в 2021 году, заявили участники круглого стола на площадке Экспертного института социальных исследований.

«Предстоящая думская кампания подталкивает новые партии к более активному участию в региональных выборах с целью попытаться получить представительство в региональных парламентах для облегчения выдвижения своих кандидатов на выборах в Госдуму», – заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, передает ТАСС.

По его словам, для парламентских партий сентябрьские выборы – «это тестирование всех систем накануне большой федеральной кампании».

Мартынов отметил, что сентябрьские выборы в этом году будут более конкурентными, чем в предыдущие годы. «Общество после всей этой пандемической истории соскучилось по нормальной жизни, в том числе и нормальной политической жизни», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Мартынов отметил, что «несистемные товарищи остро критиковали систему муниципального фильтра, говорили о том, что невозможно собрать подписи [муниципальных депутатов] без административного ресурса». «Но все, кто хотел и всерьез этим занимался, все так или иначе собрали [подписи], так или иначе зарегистрировались. В том числе и новые партии, которые не имеют ни политического опыта, ни опыта организационной работы, но подошли к этому делу серьезно и привлекли соответствующих специалистов», – подчеркнул он.

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал освобождение партий, имеющих депутатов в региональных заксобраниях, от сбора подписей, «технологически важным аспектом и существенной помощью».

Он обратил внимание на такие новые политические силы, как партия «За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и Партия прямой демократии. По мнению Чеснакова, наиболее активно ведет кампанию партия «За правду». Вместе с тем, по мнению эксперта, это политическая сила с лево-патриотической повесткой действует «на довольно насыщенном поле, где много конкурентов». Партия «Новые люди» использует тему обновления и рассчитывает на поддержку предпринимателей и молодежи, добавил он. Чеснаков отметил, что Партия прямой демократии делает упор на кампанию в социальных сетях, а «Зеленая альтернатива» – на экологические проблемы, в том числе в Коми и Челябинской области.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования в России, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование. Выборы разного уровня состоятся в 83 субъектах федерации, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний, в 18 – прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов – Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов – должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Ранее эксперты Фонда исследования проблем демократии заявили, что ожидают усиления в России конкуренции на губернаторских выборах в единый день голосования в 2020 году.