Немецкий политолог оценил возможность Майдана в Белоруссии

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Немецкий политолог оценил возможность Майдана в Белоруссии

       11 августа 2020, 19:16
    Фото: Russian Presidency/Zuma/global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Протесты в Белоруссии после выборов президента вскоре утихнут, однако чем больше власти подавляют их, тем меньше становятся шансы на сотрудничество с Европой, заявил немецкий политолог Александр Рар.

    «Второго майдана, как на Украине, не произойдет, Лукашенко – не [экс-президент Украины Виктор] Янукович. Такие вопросы, как тогда, где он прямо стоял перед выбором – подписывать договор с ЕС и уходить от России или, наоборот, с Россией общаться и вычеркнуть перспективу вхождения в ЕС – так дела не обстоят сегодня в Белоруссии. Протестный потенциал, он не такой, как на Украине. Я предполагаю, что протесты через пару дней уже не будут такими, какими мы их видим сейчас», – заявил Рар РИА «Новости».

    Политолог отметил, что протесты в республике не пройдут бесследно.

    «Какие-то санкции, правда, не жесткие, но ЕС будет вводить. Лукашенко опять демонстративно не будут приглашать в ЕС, а у него другого выхода не будет, как сближаться – и даже демонстративно – с Россией, что опять будет вызывать дальнейшую критику в ЕС. Но главная моя мысль: у внешних акторов во время майданских событий на Украине было больше рычагов, чтобы влиять на страну, чем есть сейчас [в Белоруссии]. Она достаточно закрытая, там сильное российское влияние и сравнительно слабое западное. И, конечно, – это нельзя забывать и это на Западне хорошо понимают – Лукашенко является военным союзником с РФ, в отличие от Януковича, которого с Москвой в принципе ничего не связывало», – пояснил Рар.

    Эксперт уточнил, что Белоруссия является членом ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства, это дает России много возможностей «в случае чего в этот конфликт вмешаться, (…) у ЕС таких возможностей нет».

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    «Думаю, что конфликт сойдет со сцены через пару дней, но проблема будет в том, что последствия будут для Белоруссии нехорошие, так как давление со стороны Европы будет продолжаться. Надежды Лукашенко открываться Европе и получать какие-то плюсы с каждым часом этих демонстраций или их подавления будут испаряться», – поделился мнением политолог.

    Он полагает, что будущее развитие отношение Белоруссии с Европой могло бы проходить в рамках связей ЕС и ЕАЭС.

    «У Запада нет политической воли, экономических рычагов, денег, для того чтобы действительно серьезно заниматься выстраиванием Восточного партнерства. Казалось еще 10 лет назад, что Западу это все посильно. Так же и Арабская революция, поддержанная Западом 10 лет назад, провалилась практически целиком. Также можно сказать, что оранжевые революции, конечно, на постсоветском пространстве фактически тоже проваливаются. Во всяком случае даже Украина, еще меньше Армения, Молдавия, – ни одна из стран, которым Запад предлагал моральную поддержку и частично экономическую поддержку, не смогла создать действительно серьезную систему ассоциации с Европейским союзом, это тоже надо видеть», – отметил Рар.

    Чтобы в Европе сохранялся мир и стабильность, по словам эксперта, необходимо сотрудничество ЕС и ЕАЭС. Ситуация стабилизируется, если такая страна, как Белоруссия, будет точно знать, что она в ЕАЭС, но при этом может иметь какие-то внутри этого союза отношения с ЕС, и наоборот. Он считает, что такой путь является будущим Европы.

    «Запад уже не притягивает государства, как 30 лет назад, когда все постсоветское пространство хотело за один день перейти на Запад, считалось, что там выгодно и красивая жизнь, благосостояние, деньги. Этого нет, перспективы вхождения на Запад у Белоруссии тоже нет. Думаю, это понимают и политики, но им трудно об этом говорить, потому что страсти разгорелись, люди не простят, что их били дубинами по головам, и, может, ситуация будет даже страшнее. Но я не вижу раскола, как это было на Украине, не вижу предпосылок для оранжевой революции», – подчеркнул он.

    Рар отметил, что главное, чтобы «акторы, особенно внешние, все это поняли и предположили какой-то примирительный путь выхода из ситуации, а не конфронтационный». «Думаю, это еще возможно», – подытожил он.

    В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

    При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

    В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

    Протесты в продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.

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