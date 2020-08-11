Стало известно, как Навальный избежал ответственности за драку с применением оружия

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Стало известно, как Навальный избежал ответственности за драку с применением оружия

    11 августа 2020, 11:05

    Текст: Мария Бобылева

    Журналисты выяснили, как Алексею Навальному удалось избежать суда за хулиганство с применением оружия в 2007 году. Эта история вновь обрела актуальность, так как вскоре блогеру, вероятно, предстоит предстать перед судом по обвинению в клевете на ветерана ВОВ Игната Артёменко.

    В тот день в московском клубе «Гоголь», что в Столешниковом переулке, состоялись политические дебаты. В них участвовали кандидат в депутаты Госдумы Мария Гайдар и писатель Эдуард Багиров. Ведущим был Алексей Навальный. Однако вечер запомнился не политическим дискурсом, а потасовкой со стрельбой по окончании дебатов, передает RT.

    Драка произошла на улице, перед входом в клуб. Участвовали в ней Навальный и один из посетителей клуба – Тимур Тезиев. Навальный и его сторонники, в том числе Илья Яшин обвинили в скандале Тезиева. Во время проведения дебатов он вышел на сцену, подарил Гайдар розу и поздравил с прошедшим днем рождения. По мнению Багирова, именно этот эпизод стал началом конфликта, так как в 2007 году, по слухам, у Навального и Гайдар был роман.

    Сам Навальный заверял, что Тезиев вел себя агрессивно. «Я обратил внимание на то, что в зале слева от сцены находится агрессивная группа нетрезвых молодых людей. Они вели себя вызывающе, выкрикивали нецензурные оскорбления мне и участникам дебатов. На призывы успокоиться они ответили громкой нецензурной бранью», – свидетельствовал он.

    В свою очередь Тезиев рассказал, что во время дебатов пошел в туалет, а на обратном пути кто-то вытолкнул его из заведения. Обернувшись, он увидел перед собой Навального. «Данный гражданин в грубой форме задал мне несколько вопросов примерно одного и того же содержания: «кто ты такой и что ты здесь делаешь». При этом он назвал меня «чуркой» Он (Навальный) достал пистолет. Я сделал шаг назад, и гражданин Навальный начал производить выстрелы с расстояния примерно двух метров. Он расстрелял всю обойму из пневматического пистолета. Выстрелы он производил в область головы. Я начал укрываться руками», – рассказал мужчина.

    Когда у Навального «закончились шарики», Тезиев «бросился на него и нанес один удар в область головы». «После чего двое мужчин, стоящие за спиной Навального, повалили меня на землю, начали наносить удары ногами по всему телу и голове», – сообщил Тезиев.

    Сам Навальный утверждал, что во время конфликта около клуба он сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда это не подействовало, произвёл четыре выстрела в Тезиева примерно с трех метров, целясь в корпус.

    Прибывший на место наряд группы немедленного реагирования доставил обоих участников драки в ОВД по Тверскому району «для разбирательства по факту произошедшего». Газовый пистолет у Навального изъяли. ОВД по Тверскому району Москвы возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Однако в тот же день оно было отменено и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора столицы.

    Журналисты выяснили, что на следующий день после инцидента в милицию обратился Никита Белых – будущий губернатор Кировской области и шеф Навального, а на тот момент председатель партии «Союз правых сил». Как потом рапортовал начальству ответственный руководитель по ОВД, обращение было «по поводу непридания политической окраски произошедшего инцидента». В результате дело с хулиганской статьи, грозившей Навальному до пяти лет лишения свободы, переквалифицировали на побои (ст. 116 УК РФ), максимальное наказание за которые – два года. Вновь было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и в тот же день отменено.

    Тверская межрайонная прокуратура 12 ноября продлила срок дознания на месяц. Но 28 ноября в ОВД обратился адвокат потерпевшего Владимир Гаглоев с просьбой прекратить проверку, так как «Тезиев претензий к гражданину Навальному на данный момент не имеет». Заявление адвоката стало основанием для нового отказа в возбуждении дела в отношении Навального, которое ОВД Тверского района вынесло 29 ноября.

    История повторилась еще дважды. Прокуратура 17 декабря отправила в ОВД материал на дополнительную проверку, а 21 декабря в возбуждении дела снова отказали. Другую попытку возобновить дознание прокуратура сделала 9 января 2008 года, но 18 января ОВД был вынесен очередной отказ.

    С каждой новой проверкой достоверность произошедших событий выглядела все менее убедительной. После заявления адвоката Гаглоева об отсутствии претензий к Навальному милиция уже не могла разыскать Тезиева для проведения новой экспертизы. А повреждения, выявленные у него ранее, сочли неопасными для жизни. К кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности они, согласно финальному постановлению об отказе в возбуждении дела, также не привели.


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