Стало известно, как Навальный избежал ответственности за драку с применением оружия

Журналисты выяснили, как Алексею Навальному удалось избежать суда за хулиганство с применением оружия в 2007 году. Эта история вновь обрела актуальность, так как вскоре блогеру, вероятно, предстоит предстать перед судом по обвинению в клевете на ветерана ВОВ Игната Артёменко.

В тот день в московском клубе «Гоголь», что в Столешниковом переулке, состоялись политические дебаты. В них участвовали кандидат в депутаты Госдумы Мария Гайдар и писатель Эдуард Багиров. Ведущим был Алексей Навальный. Однако вечер запомнился не политическим дискурсом, а потасовкой со стрельбой по окончании дебатов, передает RT.

Драка произошла на улице, перед входом в клуб. Участвовали в ней Навальный и один из посетителей клуба – Тимур Тезиев. Навальный и его сторонники, в том числе Илья Яшин обвинили в скандале Тезиева. Во время проведения дебатов он вышел на сцену, подарил Гайдар розу и поздравил с прошедшим днем рождения. По мнению Багирова, именно этот эпизод стал началом конфликта, так как в 2007 году, по слухам, у Навального и Гайдар был роман.

Сам Навальный заверял, что Тезиев вел себя агрессивно. «Я обратил внимание на то, что в зале слева от сцены находится агрессивная группа нетрезвых молодых людей. Они вели себя вызывающе, выкрикивали нецензурные оскорбления мне и участникам дебатов. На призывы успокоиться они ответили громкой нецензурной бранью», – свидетельствовал он.

В свою очередь Тезиев рассказал, что во время дебатов пошел в туалет, а на обратном пути кто-то вытолкнул его из заведения. Обернувшись, он увидел перед собой Навального. «Данный гражданин в грубой форме задал мне несколько вопросов примерно одного и того же содержания: «кто ты такой и что ты здесь делаешь». При этом он назвал меня «чуркой» Он (Навальный) достал пистолет. Я сделал шаг назад, и гражданин Навальный начал производить выстрелы с расстояния примерно двух метров. Он расстрелял всю обойму из пневматического пистолета. Выстрелы он производил в область головы. Я начал укрываться руками», – рассказал мужчина.

Когда у Навального «закончились шарики», Тезиев «бросился на него и нанес один удар в область головы». «После чего двое мужчин, стоящие за спиной Навального, повалили меня на землю, начали наносить удары ногами по всему телу и голове», – сообщил Тезиев.

Сам Навальный утверждал, что во время конфликта около клуба он сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда это не подействовало, произвёл четыре выстрела в Тезиева примерно с трех метров, целясь в корпус.

Прибывший на место наряд группы немедленного реагирования доставил обоих участников драки в ОВД по Тверскому району «для разбирательства по факту произошедшего». Газовый пистолет у Навального изъяли. ОВД по Тверскому району Москвы возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Однако в тот же день оно было отменено и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора столицы.

Журналисты выяснили, что на следующий день после инцидента в милицию обратился Никита Белых – будущий губернатор Кировской области и шеф Навального, а на тот момент председатель партии «Союз правых сил». Как потом рапортовал начальству ответственный руководитель по ОВД, обращение было «по поводу непридания политической окраски произошедшего инцидента». В результате дело с хулиганской статьи, грозившей Навальному до пяти лет лишения свободы, переквалифицировали на побои (ст. 116 УК РФ), максимальное наказание за которые – два года. Вновь было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и в тот же день отменено.

Тверская межрайонная прокуратура 12 ноября продлила срок дознания на месяц. Но 28 ноября в ОВД обратился адвокат потерпевшего Владимир Гаглоев с просьбой прекратить проверку, так как «Тезиев претензий к гражданину Навальному на данный момент не имеет». Заявление адвоката стало основанием для нового отказа в возбуждении дела в отношении Навального, которое ОВД Тверского района вынесло 29 ноября.

История повторилась еще дважды. Прокуратура 17 декабря отправила в ОВД материал на дополнительную проверку, а 21 декабря в возбуждении дела снова отказали. Другую попытку возобновить дознание прокуратура сделала 9 января 2008 года, но 18 января ОВД был вынесен очередной отказ.

С каждой новой проверкой достоверность произошедших событий выглядела все менее убедительной. После заявления адвоката Гаглоева об отсутствии претензий к Навальному милиция уже не могла разыскать Тезиева для проведения новой экспертизы. А повреждения, выявленные у него ранее, сочли неопасными для жизни. К кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности они, согласно финальному постановлению об отказе в возбуждении дела, также не привели.