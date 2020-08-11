Во вторник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 17 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 19 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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