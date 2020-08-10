На улицах Минска вновь появились автозаки

Обстановка в Минске пока спокойная, однако на улицах замечены автозаки. Движение по главным улицам и по всему городу нормальное.

В белорусской столице в первой половине дня начали появляться встречались велосипедисты и водители, которые ехали под песню Виктора Цоя «Перемен». На одной из центральных улиц Минска появилась колонна примерно из десятка автозаков, в ответ местные автомобилисты начали сигналить, передает ТАСС.

Во дворах в центре города были замечены автомобили для перевозки личного состава правоохранительных органов. При этом движение по столице нормальное, в районе стелы «Минск – город герой», где накануне происходили столкновения с силовиками, сейчас нет ни заграждений, ни сотрудников милиции, ни протестующих.

Отмечается, что на Минск надвигается гроза, ливень может сказаться на возможных планах оппозиции по проведению акций в столице Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.