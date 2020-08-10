Эстония отказалась считать выборы в Белоруссии свободными и справедливыми

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что выборы в Белоруссии нельзя считать свободными и справедливыми.

«К сожалению, вчерашние выборы в Белоруссии нельзя считать свободными и справедливыми. Я с тревогой наблюдаю за жестоким подавлением мирных демонстраций властями Белоруссии, ограничениями свободы собраний, угнетением гражданского общества и нарушениями основных прав человека. Я искренне сожалею о том, что Белоруссия, как восточный партнер Европейского союза, выбрала путь, который ведет ее не ближе, а дальше от Европы», – передает РИА «Новости» слова Кальюлайд.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

Напомним, ранее в понедельник депутат польского сейма Роберт Тышкевич заявил, что Варшава и «никто в мире» не верит победе Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.

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