В Японии не исключили финансового альянса России и Китая Рубль подешевел к доллару и евро 10 августа 2020, 10:13 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 18 копеек – до 73,91 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек – до 87 рублей. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 44,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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